Salta l'incontro previsto coi vertici: i lavoratori della ex Anselmi bloccano la Strada del Santo

Aspettavano da tempo l'incontro fissato per martedì 22 ottobre. Ma non si farà, in quanto revocato dai vertici aziendali. E i lavoratori della Vdc Spa (ex Fonderie Anselmi) hanno deciso di attuare un'eclatante protesta, bloccando il traffico sulla Strada del Santo.

La protesta

La protesta, iniziata nel primo pomeriggio di lunedì 21 ottobre, è in corso sulla S.R 307 "Del Santo" a Camposampiero all'altezza di via Ippolito Nievo, proprio davanti all'azienda: la proprietà ha improvvisamente cancellato l'incontro e i lavoratori - che scioperano già da una settimana - hanno deciso di scendere letteralmente in strada rallentando completamente il traffico. Sul posto anche la polizia locale.

La solidarietà

Attestato di solidarietà dai lavoratori della Zf Padova Srl, i quali annunciano che nella mattinata di martedì 22 ottobre una delegazione delle Rsu della ZF Padova Srl si recherà all’ex Fonderia Anselmi di Camposampiero per esprimere solidarietà e vicinanza ai lavoratori e per sostenere la loro vertenza in corso. La delegazioni porterà con sé anche 120 panini, dal momento che chi è in sciopero non ha diritto al servizio mensa. La delegazione è composta da delegati Fim e Fiom a nome di tutti i lavoratori e di tutte le lavoratrici di ZF. Afferma Oriella Tomasello, della Fim Cisl Padova Rovigo: «Siamo preoccupati per la modalità con la quale alcune aziende intendono le relazioni sindacali e per come queste trattano i delegati, con egoismo e tracotanza».

Fiom Cgil

Questo il comunicato diramato da Fiom Cigl: "Domani, finalmente, organizzazioni sindacali e RSU avrebbero dovuto incontrare la proprietà della VDC (ex Anselmi) per parlare della situazione generale della fonderia e soprattutto dei 4 licenziamenti. Licenziamenti per i quali i lavoratori sono in sciopero e in presidio da una settimana e per i quali stanno ricevendo solidarietà da tutte le aziende del padovano attraverso scioperi di sostegno. Nonostante questa mobilitazione e nonostante la vertenza in atto, oggi la proprietà della VDC ha ritirato la disponibilità a presentarsi all’incontro, lasciando i lavoratori ancora senza spiegazioni e senza certezze per il futuro dei loro colleghi e dell’intero sito produttivo. I lavoratori al momento di ricevere la disdetta all’incontro e al trattamento di mensa erano tutti al lavoro, ma prima del secondo turno la notizia ha spinto tutti i lavoratori a riunirsi in assemblea per discutere il da farsi e riprendere ulteriormente la lotta ancora più convinti. I lavoratori hanno deciso, assieme alle RSU e alle organizzazioni sindacali, di occupare la Strada Statale del Santo che per 3 ore è stata bloccata ad intermittenza dai lavoratori che hanno invaso la carreggiata con bandiere e slogan di protesta.

Loris Scarpa segretario generale della Fiom Cgil di Padova e Gregorio Loreggian della Fim Cisl di Padova e Rovigo dichiarano: «Le modalità con cui l’azienda si sta comportando con i lavoratori ha dell’incredibile. Oltre ai licenziamenti anche l’annullamento dell’incontro di domani esprimono chiaramente la posizione menefreghista e oltranzista della proprietà per la quale i lavoratori non sono altro che pezzi da utilizzare a loro piacimento senza dignità né diritti. Questo però non può e non potrà assolutamente essere concesso. Ci batteremo fino all’ultimo perché il rispetto verso i lavoratori dell’ex Anselmi torni ad essere prioritario. Questa vertenza è e dev’essere un esempio per tutte le imprese che stanno giocando con le vite di tante persone pensando solo al profitto. In realtà questa vicenda fa scoprire che sono in discussione ben 4 fonderie: la VDP di Schio da 200 dipendenti, le due padovane (ex Anselmi e Officine Zen) per un totale di altri 200 dipendenti e un centinaio di operai delle Fonderie Cooperative di Modena, per un totale di 500 persone impiegate in queste fonderie tutte impegnate nel settore dell’automotive»".