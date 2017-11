Profughi in protesta a Codevigo: poco distante la tragedia, ivoriano muore travolto da un'auto

Mercoledì sera intorno alle 20 un 34enne ivoriano ha perso la vita a Codevigo, in via Argine Sinistro. L'uomo transitava in bici su una strada priva di illuminazione quando è stato investito da una monovolume condotta da un 45enne del posto. L'investitore si è fermato subito e ha ammesso ai carabinieri di Piove di Sacco, intervenuti sul posto, di non averlo visto. Secondo quanto riferito si tratterebbe di un profugo dell'hub di Cona che stava raggiungendo il resto dei migranti in piazza a Codevigo dove stanno stazionando. La certezza si avrà solo al termine dell'identificazione da parte degli inquirenti.

LA PROTESTA.

In circa 300 erano partiti dal centro dal centro di Cona per andare a Venezia. Durante la loro marcia per richiedere diritti e dignità, erano stati fermati a Santa Margherita, dove avevano dormito su due bus della cooperativa Edeco e al sorgere del sole si erano rimessi in marcia. Corteo fermato sulla strada provinciale 53. L'intento dichiarato era di raggiungere Venezia a piedi per avere un faccia a faccia col prefetto, perché loro nell'ex base militare di Conetta non ci vogliono più stare. Si avvicina l'inverno e nelle tende entrano gelo e umidità.

L'INCONTRO.

Nel pomeriggio il titolare di Ca' Corner, Carlo Boffi, assieme al questore, Danilo Gagliardi, ha incontrato nella località padovana i rappresentanti della protesta, che si è sempre mantenuta civile. Un lungo colloquio in cui sono state spiegate le motivazioni della lunga marcia, tra difficoltà ambientali e "burocratiche". I documenti che servono per il permesso tardano ad arrivare. Al termine, però, non c'è stata alcuna fumata bianca. Anzi: i manifestanti hanno deciso di fermarsi ancora a Codevigo vicino al fiume senza fare marcia indietro, come auspicato dal prefetto. Intorno alle 19 i richiedenti asilo sono arrivati nella piazza centrale di Codevigo disposti a passare la notte nella piazzetta del paese.