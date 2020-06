Protesta Savi Servizi: il comune di Albignasego incontra i dipendenti

L’assessore all’ambiente di Albignasego, Maurizio Falasco, ha incontrato martedì pomeriggio le rappresentanze sindacali e alcuni dipendenti della ditta Savi Servizi, che ad Albignasego si occupa della raccolta dei rifiuti: in questi giorni alcuni lavoratori, attraverso la sigla sindacale Fiadel, lamentano il mancato pagamento degli straordinari, l’inadeguatezza dei mezzi utilizzati per la raccolta e delle norme di sicurezza durante il servizio, la mancata sanificazione degli ambienti, la carenza dei dispositivi di protezione individuali messi a disposizione dei dipendenti.

Dipendenti in rivolta

Questi lavoratori hanno annunciato una manifestazione di protesta - non nei confronti del Comune di Albignasego, ma della ditta Savi - per rivendicare maggiore sicurezza. «Ho incontrato le Rsu e alcuni dipendenti» dichiara l’assessore Falasco, «impegnandomi a verificare l’eventuale inadeguatezza dei mezzi in uso ai dipendenti e l’inadempienza delle misure di sicurezza adottate sul luogo di lavoro. Sarò presente, poi, venerdì mattina alla manifestazione davanti al municipio, per ascoltare dalla viva voce dei lavoratori le loro richieste e le loro condizioni di lavoro. A questa manifestazione ho invitato anche i capigruppo di maggioranza e minoranza ad essere presenti, per dare tutti insieme una risposta ai dipendenti Savi». Nel frattempo è giunta al comune di Albignasego e a quello di Casalserugo, alla Prefettura di Padova e a Fise Assoambiente una lettera, a firma di 22 dipendenti Savi, i quali, prendendo le distanze da quanto dichiarato dai colleghi e dal sindacato Fiadel, scrivono che «hanno sempre percepito lo stipendio, gli straordinari e le notturne dovute nelle scadenze stabilite. I mezzi vengono manutentati regolarmente e sanificati come previsto, le mascherine e il disinfettante sono messi a disposizione dei lavoratori giornalmente da Savi Servizi».