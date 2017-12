Protezione civile all'opera anche il giorno di Natale: "missione" strade sicure

Due uscite, una di primo mattino e l'altra nel pomeriggio con l'intento di rendere le strade sicure in vista di possibili gelate. È questo l'intento della protezione civile di Agna operativa anche nel giorno di Natale.

IL SINDACO.

"Siamo sempre operativi e non ci ferma nessuno, neanche le Festività - commenta Gianluca Piva, sindaco di Agna - Ci siamo attivati per spargere sale nei punti critici del paese, nelle zone in penombra rimaste ghiacciate tutto il giorno. Un grande grazie va ai nostri volontari sempre pronti e attaccati alla propria divisa. Un consiglio a chi si mette alla guida - conclude Piva - siate sempre attenti, la prudenza non è mai troppa".