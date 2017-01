Nuova nomina alla protezione civile, Puato presidente distretto "Colli Euganei sud"

Nuova nomina alla protezione civile: il vicesindaco di Este, Aurelio Puato, diventa presidente distretto "Colli Euganei sud".



RINGRAZIAMENTI. Il neo presidente subito dopo l'elezione ha pronunciato il suo discorso: “Ringrazio il mio predecessore, Riccardo Masin, sindaco di Galzignano Terme, per il lavoro svolto. Trovo un Distretto coeso, ben organizzato, efficace e puntuale negli interventi; animato da volontari che si impegnano con grande professionalità e cuore. Mi auguro di proseguire nell'ottimo lavoro svolto, portando avanti le attività di un Distretto tra i più attivi del Veneto sia per quanto riguarda le attività di divulgazione, assistenza e presidio del territorio, sia per quanto riguarda gli interventi di soccorso, come quello effettuato nei giorni scorsi presso il comune di Bolognola nelle Marche”.

OBIETTIVI. Il Distretto “Colli Euganei Sud” è composto dai comuni di Arquà Petrarca, Baone, Cinto Euganeo, Este, Galzignano Terme e Torreglia e conta un totale di 123 volontari. Ricordiamo gli obiettivi principali del Distretto: gestione coordinata delle attività di Protezione Civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza); favorire lo sviluppo e l'operatività dei gruppi comunali ed associazioni di protezione civile aderenti al Distretto; redazione e aggiornamento dei piani comunali di Protezione Civile; pianificare le attività di prevenzione dei rischi in base ai piani comunali di Protezione Civile; coordinare le attività formative e di addestramento dei volontari; coordinare la presenza del volontariato di PC in caso di colonne mobili provinciali o regionali; promuovere attività e iniziative volte a diffondere la cultura e la presenza della PC sul territorio.