Pontevigodarzere: la protezione civile rimuove tronchi e sporcizia dal corso d'acqua

Si è svolta nella mattinata di sabato 17 febbraio alle 11.30 una operazione effettuata dai volontari di protezione civile a Pontevigodarzere un lavoro di rimozione di tronchi ingombranti e sporcizia varia che galleggiava in acqua e si era andata a incastrare sotto il ponte. E' stata la cittadinanza a richiederne la rimozione.

L'esempio





Le parole di Micalizzi elogiano in particolare l'impegno del volontariato: "Un'operazione questa per la quale sono stati spesi 50mila euro: negli anni scorsi si è speso dai 20 ai 50mila. Grazie ai volontari della protezione civile si è riusciti a lavorare a costo zero. Là segnalazione dei detriti e tronche è arrivata da tanti cittadini ed è anche stata segnalata all’ultima passeggiata fatta a Pontevigodarzere con i residenti. Auspichiamo che i mezzi della protezione civile consentano di completare il lavoro".