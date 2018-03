Protocollo d'Intesa tra le associazioni per la salvaguardia del patrimonio cittadino

L'associazione La Vecchia Padova si è fatta promotrice dell'iniziativa che lega numerose realtà del territorio con l'obiettivo comune di farne conoscere e valorizzarne le bellezze e le tipicità.

Lo spirito del gruppo

La Vecchia Padova, prima che come gruppo o associazione, è nata come concetto, secondo l'idea che una città, per quanto bella e ricca di storia, non sopravvive senza l'amore di chi vi abita, amore che deve necessariamente nascere dalla conoscenza e non essere solo una questione campanilistica. Con questo obiettivo alcuni anni fa Giordano Melchiorri ha dato vita a un gruppo Facebook con lo scopo di condividere la conoscenza dell'arte e della storia, nonché delle tradizioni e del linguaggio di Padova e del suo territorio. Era l'embrione di un vero e proprio movimento per la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale della città.

Un impegno per la città

Ecco allora la pubblicazione di immagini preziose e commoventi del tempo passato, di citazioni storiche, delle biografie di personaggi famosi, ma anche le testimonianze per il recupero di monumenti nascosti e angoli dimenticati, di bellezze un po' trascurate perché sempre sotto gli occhi distratti dei passanti. Questo amore per la città si è concretizzato con la nascita di una vera e propria associazione, La Fraglia La Vecchia Padova, che non si limita ad un ruolo passivo ma si impegna nella realizzazione di eventi in cui coinvolgere sia i soci che tutti coloro che seguono la pagina social del gruppo.

Il Protocollo d'Intesa

Oggi l'iniziativa si è ulteriormente arricchita e rafforzata con l'apporto di altre associazioni con le quali è stato approvato un Protocollo d'Intesa, nel quale, salve le singole autonomie, si conviene di operare insieme con un unico scopo comune: la conoscenza e la valorizzazione di Padova e del suo territorio. In futuro non si esclude di allargare la collaborazione, perché in molti possono dare un concreto apporto di idee e iniziative utili alla realizzazione di un grande progetto, ricordare ai padovani e non solo quanto bella e affascinante è la città del Santo.

I firmatari

All'incontro per l'approvazione del Protocollo d'Intesa erano presenti le associazioni: Amissi del Piovego, Viviamo Villa Breda, Fraglia la Vecchia Padova, Palio Arcella, Progetto Portello e Compagnia degli Anelli. Erano invece rappresentati i gruppi: Associazione Balbino del Nunzio, Numismatico Patavino, Motoclub Padova, Confraternita dei Bigoi al Torcio e Circolo Patavino Auto Storiche.

Scelte e progetti

Nell'atto di approvazione i firmatari fanno presente di non avere fini di lucro, ma solo obiettivi socio-culturali, finalizzati a perseguire iniziative "educative e formative rivolte a tutte quelle realtà nel cui ambito si favorisce la crescita individuale e sociale anche attraverso percorsi innovativi", si legge nella bozza. Le associazioni partecipanti hanno l'obiettivo comune di "promuovere e divulgare il patrimonio artistico, archeologico, storico e sociale del territorio grazie a varie attività, sia ricreative che didattiche", che prevedono l'organizzazione di eventi in sinergia. Il punto fondamentale sarà la collaborazione, pur mantenendo distinte le identità singole di ciascuna associazione.