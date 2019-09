Cantieri all'ospedale: protocollo sulla sicurezza tra Azienda ospedaliera e sindacati

Nei giorni scorsi la firma del protocollo d'intesa sugli appalti pubblici per lavori edilizi, tra i sindacati di categoria Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil insieme all'Azienda ospedaliera.

Trasparenza e sicurezza

Si tratta di un documento innovativo che garantisce ai sindacati di poter vigilare sull'esecuzione dei cantieri, garantendo maggiore sicurezza e controllo sulle imprese appaltatrici che partecipano ai bandi di gara e si aggiudicano i concorsi per i lavori. Un procedimento che queste ultime dovranno accettare e che permetterà al committente (l'ospedale) di assicurarsi che ogni procedura sia svolta nella piena legalità. «Sapremo esattamente chi lavora nei vari cantieri e se tutte le norme, di sicurezza ma non solo, verranno rispettate» ha spiegato Luciano Flor, direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Inoltre saremo autorizzati a fare tutti gli approfondimenti del caso sulle varie ditte, per evitare ogni tipo di possibile infiltrazione criminale».

Diritti dei lavoratori

Il protocollo è già attivo e fa parte di una più ampia opera di collaborazione tra l'ospedale e le sigle sindacali. Grande attenzione verrà infatti rivolta ai lavoratori, con maggiori controlli sulla presenza effettiva in cantiere grazie a un nuovo cartellino elettronico, momenti formativi e verifiche su stipendi e orari di lavoro. Sempre al centro le norme di sicurezza per limitare l'alto tasso di infortuni sul lavoro nell'ambito edile, ma ci sarà anche l'impegno da parte dell'ospedale a segnalare i lavoratori momentaneamente disoccupati iscritti alla Borsa Lavoro, qualora le ditte appaltatrici avessero bisogno di ulteriore manodopera.