A tutela di agenti e cittadini: in prova cento body cam per la Polizia Locale

Sono state presentate a Palazzo Moroni, le body cam che gli agenti della Polizia Locale avranno in dotazione per un periodo di sperimentazione di tre mesi.

Le body cam

Le body cam sono delle piccole videocamere che gli agenti indossano, posizionandole sul petto, e che permettono la registrazione audio e video degli interventi, fornendo una documentazione inoppugnabile di quanto accaduto. Oltre a documentare l’intervento di polizia, la loro presenza ha l’effetto di abbassare la tensione e l’aggressività che spesso gli agenti si trovano ad affrontare. Ha poi il non trascurabile scopo di tutelare sia i soggetti coinvolti nelle operazioni di polizia che gli stessi agenti.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Axon

“L’azienda Axon che produce questi dispositivi qualche mese fa ci ha proposto la sperimentazione di queste body cam- ha spiegato il comandante della Polizia Locale Lorenzo Fontolan- e siamo partiti con un primo test impiegandone otto. Visti i risultati interessanti ottenuti, sempre su proposta della azienda, avviamo adesso una sperimentazione su larga scala, per tre mesi, utilizzando 100 body cam che saranno indossate da altrettanti agenti, privilegiando quelli che operano a piedi sul territorio, a partire da quelli impegnati nella zona della stazione a quelli in servizio di prossimità all’interno dei rioni.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Registra da 30 secondi prima di essere attivato

E’ un dispositivo di grande qualità che è attivato dall’agente in caso di necessità. Registra da 30 secondi prima dell’attivazione, restituisce riprese che hanno valore legale e tutela al 100% il cittadino ma anche lo stesso agente documentando in modo oppugnabile le fasi dell’operazione. L’efficacia che abbiamo potuto verificare fino ad oggi è che di fronte all’avviso che l’agente pronuncia, (“signore, da questo momento siamo registrati”) la situazione torna rapidamente nei binari della normalità. Ha insomma un effetto deterrente, rispetto a comportamenti aggressivi e sopra le righe. L’importanza è sciogliere i momenti della tensione e questi dispositivi si sono rivelati molto utili in questo senso”

Le parole di Giordani

“E’ una tecnologia molto interessante ed uno strumento che riteniamo possa rendere più efficace l’azione dei nostri agenti della Polizia Locale,- sottolinea il sindaco Sergio Giordani- visto che ha una forte funzione di deterrenza verso comportamenti aggressivi e situazioni di tensione. Allo stesso tempo tutela sia l’agente che esegue l’intervento che il cittadino interessato, documentando in modo chiaro cosa accade. Adesso avvieremo, una fase di sperimentazione, gratuita di ulteriori tre mesi con 100 dispositivi, poi valuteremo cosa fare, ovviamente se decideremo per dotare i nostri agenti in via definitiva di questo dispositivo faremo una gara”.

A Londra ce ne sono 22000

“Axon lavora in tutta Europa e ha già fornito la polizia metropolitana di Londra di ben 22.000 body cam analoghe a quelle in prova a Padova- spiega Loris Angeloni country manager dell’azienda americana- Dispositivi del genere sono già in funzione, nel Veneto, ad Abano Terme e Treviso”.