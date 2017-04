Prova di evacuazione nelle scuole di Agna. .

PROVA DI EVACUAZIONE NELLE SCUOLE. "Si tratta della tradizionale prova di evacuazione - spiega il sindaco di Agna Gianluca Piva - che la nostra Protezione Civile organizza da oltre 15 anni con l’istituto comprensivo di Correzzola (plessi di Agna), ed ha valenza di esercitazione per i nostri volontari oltre ad essere un obbligo di legge per gli istituti scolastici. Saranno coinvolti circa 280 scolari tra elementari e medie di Agna e avremo la collaborazione operativa del Gruppo Radio Piovese, delle unità cinofile degli Angeli di Cavarzere e della Croce Rossa Italiana (sezione di Due Carrare). Un grande grazie - conclude il sindaco Piva - a tutte le associazioni che collaborano per la buona riuscita dell'evento e ai nostri volontari che sono sempre al servizio della Comunità. Ricordo che il nostro gruppo conta una trentina di iscritti e se qualcuno vuole avvicinarsi ed aderire può telefonare al numero 3452226155 (cordinatore Roberto Forin)".