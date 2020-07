Prove antidroga contraffatte, il giudice si astiene: processo rinviato

Udienza rinviata al 24 luglio. Non poteva che andare così quando il giudice per le udienze preliminari Domenica Gambardella si è trovata a doversi esprimere sulle richieste del pm si è ritrovata costretta ad astenersi.

Intercettazioni

Questo perché durante la fase delle indagini aveva prorogato le intercettazioni degli indagati perché la legge vuole che gip e gup non possano mai essere la stessa persona. La firma di anche una sola proroga, nonostante il gip designato fosse la giudice Elena Lazzarin, è motivo sufficiente per dichiarare l’astensione. La decisione passa nelle quindi nella mani della presidente del tribunale.

Test antidroga

L’udienza è legata a una delle inchieste che coinvolge il professor Massimo Montisci, ex direttore dell’istituto di medicina legale. La gup Domenica Gambardella avrebbe dovuto decidere riguardo le richieste di rinvio a giudizio fatte dalla pm Silvia Golin che ha coordinato l’indagine sui presunti test antidroga modificati per favorire due tossicodipendenti davanti alla commissione patenti. Insieme a Montisci sono indagati per falso ideologico e abuso d’ufficio il chimico Alessandro Nalesso, l’assicuratore Edoardo Urschitz e l’albergatore Rocco Sbirziola di Abano Terme.