Il Presidente Soranzo saluta il Generale di Corpo d'Armata Bruno Stano

Il presidente della Provincia di Padova Enoch Soranzo ha salutato nel suo ufficio il Generale di Corpo d'Armata Bruno Stano, Comandante del Comando Forze Operative Nord che lascerà nei prossimi giorni il servizio attivo.

IL SALUTO

La vasta e consolidata esperienza maturata negli incarichi ricoperti nel corso degli anni nei vari settori, operativo, ordinativo e d'impiego del personale nell'ambito dello Stato Maggiore, ha fornito al Generale Stano una elevata capacità nei diversi ambiti, tra i quali anche le missioni internazionali. E' stato insignito di due Croci d'Argento al Merito dell'Esercito, di Medaglia Mauriziana, di Medaglia d'Argento al Merito della Croce Rossa Italiana, di Medaglia d'Oro al Merito di Lungo Comando ed è Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Nel corso del saluto il presidente Soranzo ha ringraziato il Generale Stano per la sua professionalità, per la collaborazione, lo spirito di abnegazione, l'etica e la disciplina che lo hanno contraddistinto in tutta la sua carriera.