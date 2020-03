La provincia di Padova ringrazia Cariparlo per l'aiuto concreto verso la casa di riposo di Merlara

«Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al presidente della Fondazione Cariparo Gilberto Muraro, per il contributo elargito, la pronta disponibilità e la sensibilità rivolte al Centro Servizi per Anziani “Scarmignan” di Merlara». Sono le parole del presidente della Provincia di Padova Fabio Bui che vuole ricordare l’impegno continuo e costante della Fondazione Cariparo sul nostro territorio.

Rete tra pubblici e privati

«In un momento di grave emergenza, come quello che stiamo vivendo, l’unica risposta possibile è quella di creare una rete tra soggetti pubblici e privati destinata a lavorare in sinergia. Per questo come Provincia ho voluto rivolgere un appello a nome di tutti i sindaci del territorio per poter mettere in campo tutte le azioni possibili. Il contributo di ventimila euro elargito dalla Fondazione Cariparo al Centro Servizi per Anziani “Scarmignan” di Merlara sarà devoluto principalmente per far fronte alla carenza di personale e dispositivi di protezione. Come Provincia siamo operativi per poter continuare a sostenere questa rete, perché credo sia l’unica risposta possibile a questa pandemia che sta paralizzando il nostro Paese. Un grazie di cuore quindi alla Fondazione che ha sempre dimostrato grande sensibilità e ha dato nuovamente prova della vicinanza al territorio in questo momento di emergenza sanitaria, sociale ed economica che stiamo vivendo».