Intento a pulire la grondaia della sua abitazione, perde l'equilibrio e cade per 4 metri

Sale sul tetto per pulire la grondaia, perde l'equilibrio e "vola" a terra da quattro metri.

L'INCIDENTE

L'incidente martedì pomeriggio in via Marconi di Barbona attorno alle 17: l'uomo, un 57enne della provincia di Rovigo, stava lavorando presso l'abitazione di alcuni familiari, su un'impalcatura ad un'altezza di circa 4 metri, intento a pulire la grondaia. A causa di un movimento improvviso perdeva l'equilibrio cadendo rovinosamente al suolo. Accompagnato in codice rosso presso il pronto soccorso dell'ospedale di Rovigo, è stato trattenuto ma non è in pericolo di vita.