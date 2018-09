Pulizia di comunità all'Arcella: domenica il "Clean Up" tra le vie del quartiere

Domenica 16 luglio l’Arcella sarà protagonista di un’operazione di pulizia volontaria delle vie Dell’Arzere, Menabuoi, Fasolato e strade limitrofe. L’appuntamento è fissato dalle 17 alle 19. L'iniziativa coinvolgerà non solo i residenti del quartiere ma anche i richiedenti asilo accolti dalla Cooperativa Il Sestante e i ragazzi Scout di San Lorenzo. Il progetto, denominato “The Ring” nasce dalla collaborazione di Arcella Ground, Cooperativa Sociale il Sestante, Limerik, Black Sphinx, New Athletic, Gasoline e Associazione CUM & MUNUS Teatro, con il contributo del Comune di Padova nell’ambito del progetto “La città delle idee” ed in collaborazione con AcegasApsAmga, che contribuirà all’iniziativa fornendo 15 pinze di ferro, 30 paia di guanti e 50 sacchi.

Il progetto

“The Ring”, è un progetto sociale ed artistico di rigenerazione urbana nato dalla volontà di riempire i vuoti commerciali già creati dalla recente crisi economica che ha contribuito allo sfollamento dei negozi di periferia. Il progetto mira a riqualificare l'area comunemente riconosciuta come "la porta" del quartiere Nord e formata dalle vie Menabuoi, via dell'Arzere e zone limitrofe. Queste vie formano un “anello”, ovvero, #TheRing. La riattivazione di questi spazi commerciali a partire dalla cultura, dall'arte e dalla creatività con il coinvolgimento di giovani artisti del nostro territorio, ha lo scopo di ricreare un'influenza positiva sullo sviluppo del quartiere nel suo complesso, unito alla volontà di combattere l'incuria e l'abbandono urbano. Sabato 15 e Domenica 16 settembre si realizzeranno le due giornate conclusive con gli eventi artistici e musicali “Live in The Ring/Strada in festa”.