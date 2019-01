A febbraio scatta la pulizia delle caditoie in 45 strade del comune: le vie interessate

Scattano le attività di pulizia superficiale delle caditoie grazie al programma messo in campo da amministrazione Comunale e AcegasApsAmga, con l’obiettivo di potenziare i servizi di manutenzione del territorio padovano. Il piano di interventi toccherà un totale di 45 strade, con particolare attenzione alle zone più colpite dagli allagamenti.

La pulizia

«L'attività di pulizia delle caditoie è fondamentale - spiega l'Assessora Chiara Gallani – per la protezione del territorio, in un'ottica di prevenzione. Assieme all'azienda abbiamo messo a punto un calendario che consentirà di intervenire efficacemente e in maniera sistematica». Infatti in ambito urbano è sempre più avvertita la necessità di una pulizia generale e una tipologia di intervento a prevenzione di possibili allagamenti e disagi. Per questo attraverso una pulizia sistematica sarà possibile mantenere l’efficienza delle caditoie e il regolare deflusso delle acque meteoriche.

Il caldendario



Gli interventi di pulizia partiranno lunedì 4 febbraio e si concluderanno venerdì 15 febbraio. La prima zona interessata sarà l’Arcella con le seguenti vie: Jacopo della Quercia, Giusto De’ Menabuoi, Madonna del Rosario e p.le San Michele Arcangelo. Gli altri interventi seguiranno questo calendario:

martedì 5 febbraio, via Trieste, via Turazza, via Pelizzo e via Ariosto;

mercoledì 6 febbraio, via Longin, via Fraccalanza, via Vigonovese, v.le Navigazione Interna, c.so Stati Uniti e c.so Brasile;

giovedì 7 febbraio, via Jacopo D’Avanzo, via Cornaro, via Stoppato e via Nazareth;

venerdì 8 febbraio, v.le Codalunga, p.zza Mazzini, via Goito e via Jacopo D’Avanzo;

lunedì 11 febbraio, via Bronzetti, via Orsini, via Raggio di Sole, via delle Palme;

martedì 12 febbraio, p.zza Castello, via Citolo da Perugia, via Sant’Alberto Magno e riviera Mussato;

mercoledì 13 febbraio, via Fistomba, p.te Ognissanti, via Loredan, via Sanmicheli;

giovedì 14 febbraio e venerdì 15 febbraio: riv. San Benedetto, via Giustiniani, via Morgagni, via Falloppio, via Jappelli;

Il servizio

L’attività di pulizia superficiale delle caditoie stradali, effettuata dagli operatori AcegasApsAmga con idropulitrice, consisterà nella rimozione del materiale ostruente la parte superficiale dei manufatti, per asportare foglie, cartacce e altro che vada a posarsi sopra. Verrà, quindi, asportato ogni accumulo di materiale giacente sulla parte superficiale che potrebbe impedire il passaggio dell’acqua al fine di mantenere l’efficienza di caditoie e griglie stradali, evitando il ristagno delle acque meteoriche. Gli interventi non creeranno disagio per i cittadini residenti nelle vie interessate, infatti per lo svolgersi dell’attività non è prevista la chiusura delle strade o il divieto di sosta.