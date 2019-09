Alla Sacra Famiglia arrivano le pulizie intensive: divieti di sosta e tutte le limitazioni

Giovedì 12 settembre arriveranno in zona Sacra Famiglia le “Pulizie Intensive”, programma di cura dei quartieri padovani lanciato da

Comune e AcegasApsAmga per restituire ai cittadini le strade in cui si abita o si lavora pienamente igienizzate, a seguito di lavaggio

estremamente approfondito. A partire dalle 5 del mattino e indicativamente fino alle ore 11 di giovedì beneficeranno dell’intervento

in particolare le via Aosta e Bergamo. Prima di procedere col lavaggio stradale, si effettuerà lo svuotamento straordinario di tutti i cassonetti dei rifiuti e il lavaggio interno ed esterno degli stessi.

Tutti i divieti

Si proseguirà con un’azione di spazzamento meccanizzato, adottando ogni precauzione (es. nebulizzazione dell’acqua) per evitare il sollevamento di polveri. Seguirà un approfondito lavaggio stradale e una pulizia delle caditoie con idropulitrice. I tempi di intervento e le limitazioni alla sosta. Come indicato, l’intervento durerà circa 6 ore (indicativamente dalle 5 alle 11), durante le quali le strade interessate dovranno essere completamente sgombre dalle auto in sosta, per consentire di intervenire sull’intera superficie e agevolare al tempo stesso l’operatività dei mezzi. L’Amministrazione Comunale ha già emesso un’ordinanza di divieto di sosta su entrambi i lati delle strade interessate per tutta la durata dell’intervento. Dal provvedimento saranno sempre esclusi i vialetti privati di accesso ai singoli condomini. Si tratta di un limitato disagio per i cittadini, indispensabile però alla riuscita ottimale dell’intervento e, dunque, a restituire le strade completamente

igienizzate. Per assicurare ai residenti la più ampia informazione possibile sul divieto di sosta provvisorio, a partire da oggi e per i giorni successivi, sarà attivata nella zona la distribuzione di volantini e locandine informative presso le abitazioni delle strade coinvolte dalle pulizie e l’esposizione dei divieti di sosta veri e propri nei tratti stradali interessati.