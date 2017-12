Pulizie di Natale lungo il Brenta e le strade di Piove di Sacco con Legambiente e i comitati

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

"Tre squadre con quindici persone, decine e decine di sacchi con una stima di oltre venti quintali di rifiuti, molte persone, incontrate per strada, che si sono congratulate per il lavoro svolto e si sono rese disponibili a collaborare alle attività future. Positiva, grazie anche alle due amministrazioni comunali coinvolte, la collaborazione per l'asporto dei rifiuti raccolti in voluminosi sacchi.

Questi i numeri della mattinata di pulizie, svoltasi sabato 16 dicembre a Piove di Sacco e Campolongo Maggiore con l'organizzazione di Legambiente Piove di Sacco, Campolongo Attiva e Brenta Sicuro, con l'aiuto di cittadini dei due comuni. Una mattinata entusiasmante per i risultati e la partecipazione, decisamente preoccupante, invece, per lo stato dell'ambiente, che viene deturpato da pochi - ma purtroppo efficienti - individui irrispettosi.

I tre gruppi hanno recuperato rifiuti di ogni genere: pneumatici, plastiche, sacchi di immondizia, scarpe e tanto, tantissimo altro. Si getta via qualsiasi cosa, dal minuscolo incarto di caramella agli enormi sacchi di spazzatura. Dove gli incivili abbandonano i rifiuti spesso passano gli addetti allo sfalcio dell’erba, che riducono in mille pezzi i sacchi, disperdendone il contenuto nell’ambiente con la conseguenza di creare le pericolosissime microplastiche che finiscono nel ciclo alimentare.

Crediamo che si debbano prendere adeguate contromisure rispetto a tali gesti di inciviltà: sia con percorsi educativi nelle scuole e nelle famiglie, sia con forti metodi repressivi (inasprimento delle sanzioni, dotazione di guardie ambientali, collocazione di videocamere nei punti critici). Le amministrazioni locali hanno grandi responsabilità in merito, li invitiamo ad agire al più presto".

