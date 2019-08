Pulizie intensive: stamani è toccato all'Arcella, giovedì 22 agosto tocca a Porta Trento

Giovedì mattina l’Arcella si è svegliata più pulita con il quartiere che è stato interessato dalle “Pulizie Intensive”, iniziativa lanciata da Comune e AcegasApsAmga per ottenere strade pienamente igienizzate. L’intervento si è concentrato principalmente nelle vie Colotti e via Benedetti. A partire dall’alba, una decina di mezzi e altrettanti uomini della multiutility si sono impegnati per far risplendere l’area. Dopo l’attività di spazzamento meccanizzato, a cui è seguita la pulizia delle caditoie con idropulitrice, gli operatori hanno effettuato un accurato lavaggio stradale e dei cassonetti dell’organico.

Dopo ferragosto tocca a Porta Trento

Il programma delle “Pulizie Intensive” arriverà giovedì 22 agosto a Porta Trento, coinvolgendo le vie Raggio di Sole e Citolo da Perugia. L’intervento durerà circa 6 ore (indicativamente dalle 5 alle 11), durante le quali le strade interessate dovranno essere completamente sgombre dalle auto in sosta, per consentire di intervenire sull’intera superficie e agevolare al tempo stesso l’operatività dei mezzi. L’amministrazione comunale ha già emesso un’ordinanza di divieto di sosta su entrambi i lati delle strade interessate per tutta la durata dell’operazione. Dal provvedimento saranno sempre esclusi i vialetti privati di accesso ai singoli condomini. Per assicurare ai residenti la più ampia informazione possibile sul divieto di sosta provvisorio, a partire da lunedì 19 agosto e per i giorni successivi, sarà attivata la distribuzione di volantini e locandine informative presso le abitazioni delle strade coinvolte e l’esposizione dei divieti di sosta nei tratti stradali interessati.