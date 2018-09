Pusher tenta di fuggire in bicicletta: bloccato, aveva addosso 40 grammi di hashish

Gli agenti che stavano pattugliando il territorio hanno notato lo straniero che si allontanava in maniera lesta in sella alla sua bicicletta. Dopo un breve inseguimento l’hanno bloccato e perquisito. Addosso aveva quasi 40 grammi di hashish.

L'arresto

Una volante della polizia ha arrestato giovedì sera A.I., di 35 anni, mentre era in via Moroni. L’uomo ha tentato di fuggire con la sua bicicletta ma è stato bloccato. Con sé aveva 38,60 grammi di fumo. Venerdì mattina al termine della direttissima è stato condannato a un anno di reclusione per detenzione ai fini di spaccio. L’uomo su cui pendeva già un decreto di espulsione è stato accompagnato al Cie di Brindisi.