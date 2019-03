La qualità della vita e le influenze del clima: Padova è solo al 74esimo posto

Vincono le città sulle coste che battono le zone interne. Il sud e le isole poi superano il Centro-Nord. La fotografia dell’influenza del clima sulla qualità e sullo stile di vita degli italiani è stata svelata da una recente ricerca de il Sole 24 Ore. A vincere è Imperia nella ricerca che si è basata su 10 indicatori che hanno rilevato le performance metereologi che dal 2008 al 2018

I dati su Padova

L’incide di clima generale mette Padova al 74esimo posto con 517,6 punti, ben 282 in meno rispetto a Imperia. Per quanto riguarda le ore di sole al giorno la città del Santo si attesta al 65esimo posto, preceduta da Benevento e seguita da Trento mentre sull’indice di calore, i giorni annui con temperatura percepita superiore ai 30 gradi, si ferma al 57esimo posto con davanti Brescia e dietro Viterbo. Sulle ondate di calore, gli sforamenti all’anno con almeno tre giorni consecutivi sopra i 30 gradi, Padova è la 54esima, davanti a Reggio Calabria e dietro a L’Aquila.

Eventi estremi

Per quanto concerne la voce eventi estremi con giornate con accumuli pioggia superiori ai 40 millimetri all’ora, Padova si prende il 56esimo posto, mentre per il valore sulla brezza estiva, i nodi medi giornalieri di vento, il 63esimo posto. Il “risultato” migliore del capoluogo euganeo riguarda i giorni di umidità relativa, cioè i periodi annui fuori dal comfort climatico dove si attesta al 15esimo posto dietro a Rovigo e davanti a Bari. Per quanto riguarda il vento (giornate con oltre 25 nodi) Padova si ferma al 28esimo posto.

Pioggia e nebbia

Le precipitazioni e le piogge regalano agli eredi del Gattamelata un 60esimo posto mentre per il valore sui giorni di nebbia Padova si ferma al poco invidiabile 95esimo posto. Infine i giorni freddi posizionano la città al 75esimo posto in relazione ai giorni annui con temperature inferiori ai tre gradi. A questo link tutti i dati e le città.