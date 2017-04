Al via la quarta edizione del premio letterario sportivo "Memo Geremia"

Si appresta a spegnere il traguardo delle quattro candeline il "Premio Memo Geremia”, il concorso letterario ideato dall’Ascom di Padova e dedicato alla letteratura sportiva, che di anno in anno sta crescendo e dimostrando sempre di più il suo significato e valore, e che mette in palio quattro premi dedicati ad opere che valorizzano la cultura sportiva e i principi ideali legati allo sport e ispirati alla figura carismatica di Memo Geremia, indimenticato esponente dello sport cittadino, grazie al lavoro di una giuria qualificata formata da esponenti del mondo culturale, imprenditoriale e sportivo padovano.

NUOVI TITOLI. Una delegazione del Premio formata da Silvia Dell’Uomo, vicepresidente Ascom e Antonio Zaglia, presidente dei Librai Ali Ascom, nonché entrambi membri del comitato organizzatore e della giuria tecnica del Premio, ha fatto visita a Milano alla manifestazione “Tempo di Libri”, alla ricerca di nuovi titoli da proporre come novità per la quarta edizione del Premio. Tanti gli spunti e le novità in un contesto interessante che è servito anche per rinsaldare i contatti e trovarne di nuovi per poter garantire all’edizione 2017 una presenza anche maggiore di proposte editoriali, da superare il numero pur consistente raggiunto nel corso della terza edizione.

IL PREMIO. Il premio, che l’anno scorso ha premiato con il Premio Memo Geremia il libro “Tutto o niente” di Marco e Sara Tardelli, Mondadori Editore, con il premio Ali Librai “Alla fine di ogni cosa”, di Mauro Garofalo (Frassinelli editore) e “I guardiani” di Marco Balestracci (ed. 66THA2ND) con il Premio Coni, oltre a riconoscere ad Andrea Valente il premio speciale del Presidente dedicato alla letteratura per ragazzi con l’opera "Così per sport” (Lapis editore), punta quest’anno a raggiungere un numero ancora maggiore di opere edite e diventare un premio di riferimento nel settore. Grande il concorso di patrocinatori per questa iniziativa che ricava la sua forza dalla sinergia con una serie di attori che vanno dal Consiglio Regionale alla Provincia, dal Comune alla Camera di Commercio, dal Coni al Petrarca Rugby, Unioncamere Veneto e Infocert e ALI Librai Confcommercio, oltre alla presenza di sponsor quali la Banca Patavina, Assicurazioni Generali, Trops, La Bolgetta, Ghiraldo e Autoin, Alì Supermercati, 50&PIU’ Ascom Padova, Autoserenissima