Alessandro Borghese con “Quattro ristoranti” a Padova, arriva la conferma di Bressa

A comunicarlo è Antonio Bressa dalla sua pagine facebook: “Sorpresa! Guardate chi siamo riusciti a portare a Padova... Presto tutte le informazioni su una prossima puntata di Quattro Ristoranti con Alessandro Borghese dedicata alla nostra meravigliosa città e alle nostre eccellenze della ristorazione”.

Ancora tutto top secret

Continua Bressa e in un commento specifica che “il programma si fa grazie a una collaborazione con il Comune. Credo sia una buona cosa per chi come me ha la delega alle attività produttive e al marketing territoriale”. Non resta che aspettare per capire chi saranno i fortunati esercizi che si contenderanno il titolo di miglior ristorante padovano. La puntata, una volta registrata, andrà in onda poi su TV8.

Ma perchè non si sanno i ristoranti?

La segretezza su chi prenderà parte alla puntata è dettata dallo svolgimento della trasmissione stessa. Tra loro i quattro ristoranti si sfideranno e a oggi non sarebbe corretto e non rientra nel regolamento sapere in anticipo chi è coinvolto. Certo chi partecipa è già informato, ma non sa ancora chi saranno gli altri tre sfidanti.