«É giusto vivere la città, ma la responsabilità è di tutti»: l'appello del questore Fusiello

«É giusto che i giovani e i cittadini in generale godano della loro città e ne favoriscano l'economia, ma l'emergenza non è finita e la salute pubblica è responsabilità di tutti». Lo ha affermato Isabella Fusiello, neo questore di Padova all'indomani delle polemiche nate in seguito a video e foto circolati online che riprendevano folle di ragazzi ubriachi e assembrati nella serata di lunedì.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il questore

«Rispettare le regole è un dovere. Noi continueremo a vigilare affinché gli esercenti e i titolari dei bar si impegnino a far rispettare le norme alla clientela, ma anche gli avventori devono essere responsabili. Il rischio è tornare alla chiusura, ma anche ad aggiungere nuove vittime alla conta delle 32mila già registrate per il Covid in Italia». I titolari di due locali padovani, il CentoxCento di piazza dei Signori e il Gasoline dell'Arcella, sono stati sentiti ieri in questura perché finiti al centro del polverone mediatico: «Hanno promesso maggiori attenzioni e se riscontreremo nuovi problemi in qualsiasi esercizio pubblico della città saranno presi provvedimenti - ha aggiunto Fusiello -. In centro storico la quantità di locali è elevatissima, mentre in altre zone sono quasi assenti. Se gestire le masse in centro si rivelasse profondamente problematico avrebbe forse senso pensare di incentivare l'apertura o lo spostamento di alcune attività in altre aree per rivitalizzarle».