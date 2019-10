"Qui Padova", la cittadella del benessere solidale. 18 mila mq di appartamenti e servizi

In origine era un edificio religioso, di oltre 90.000 metri cubi (in parte in uso ai Sacerdoti del Sacro Cuore, in parte adibito a struttura ricettiva, utilizzato come area stoccaggio rifiuti e parzialmente vuoto e chiuso alla città) che ora diventato un complesso articolato di spazi moderni, esteticamente gradevoli e sostenibili sul piano energetico, che ospitano servizi per la città e l’intera comunità. Si tratta di un investimento oltre 21 milioni di euro (7 milioni del nucleo 1 e 14 milioni del nucleo 2) e i diversi servizi creano oltre 50 posti di lavoro.

Tre anni fa il permesso di costruire, oggi Qui Padova è una realtà in cui sono già attivi il social housing con 92 alloggi tutti occupati e spazi polivalenti comuni per le attività di residenti e condomini, ma anche coworking, polo direzionale, palestra, centro medico polispecialistico e la struttura per vacanze sociali Casa a Colori, raddoppiata negli spazi, che ha da poco ottenuto la classificazione 4 leoni dalla Regione Veneto. E' Maurizio Trabuio a farci da guida: imprenditore sociale, direttore di Fondazione La Casa onlus, amministratore delegato della cooperativa Nuovo Villaggio e presidente di Città So.La.Re, da anni impegnato per risolvere situazioni di disagio di famiglie e singoli individui in situazione di disagio e fragilità sociale derivanti dalla mancanza di un alloggio e di un lavoro.

Conclusi a luglio 2018 i lavori del social housing, ad ottobre dello stesso anno sono stati consegnati i primi locali ed oggi nelle palazzine residenziali vivono già 180 inquilini di almeno 10 diverse nazionalità: Italia, Romania, Germania, Marocco, Guinea Bissau, Filippine, Siria, Spagna. L’età media è di 35 anni, 26 alloggi sono occupati da nuclei monofamiliari, ci sono poi una decina di persone anziane e 24 bambini e ragazzi da 0 a 15 anni. Nei prossimi mesi partiranno anche il centro diurno per anziani e un ristorante.

Qui Padova nasce dall'esigenza di dare una risposta al problema del disagio abitativo ed è diventato un polo di riqualificazione e rigenerazione urbana dell’intero quartiere Crocifisso, attraverso la creazione di un nuovo contesto abitativo, lavorativo e sociale: dinamico, ricco di opportunità di incontro e di scambio culturale. Gli inquilini di QuiPadova sono i pionieri di questo esperimento socio-immobiliare attraverso il piano sociale, ovvero la creazione di una comunità di abitanti collaborativa e solidale. Il progetto è promosso da Cassa Depositi e Prestiti, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Sinloc, Regione Veneto, InvestiRE SGR, Fondazione La Casa Onlus, Fondazione Housing Sociale.

«Pensato e progettato per offrire alla comunità e al territorio nuovi spazi all’interno dei quali poter lavorare, mangiare, fare sport e socializzare, valorizzando il quartiere e la vita in comune", ci tiene a evidenziare, Maurizio Trabuio.