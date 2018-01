Beve fino al coma etilico: quindicenne si sente male in centro per il troppo alcool

Beve con un amico l’intera bottiglia di vodka e finisce in coma etilico. Una ragazzina di 15 anni è stata ricoverata sabato pomeriggio al pronto soccorso di Padova dopo che si è sentita male nei bagni della Rinascente. Sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha portato la giovane di origini moldave al nosocomio dove gli è stata riscontrata un’intossicazione alcolica acuta.

ALLERTATI I GENITORI

La giovane, insieme a un amico maggiorenne, per tutto il pomeriggio ha ingurgitato la sostanza alcolica comprata in un supermercato del centro. I due hanno bivaccato tra le piazze e le panchine, facendosi ogni tanto una “vasca” per il Listòn. Insieme a un’amica la 15enne ha continuato a bere fino alle 19.30 quando si è resa conto di aver esagerato e di non sentirsi bene. Entrata alla Rinascente si è chiusa in bagno, dove poco dopo è svenuta. Con il 118 è arrivata anche la polizia: una volta in ospedale sono stati allertati i genitori che hanno trascorso alcune ore in apprensione, fino a quando la giovane non si è ripresa. Gli agenti hanno verificato che effettivamente sia stato un maggiorenne a comprare la bottiglia di vodka.