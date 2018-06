Raccolta abiti usati: a Rovolon e nelle frazioni arriva il servizio di Humana People to People

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Da giugno i cittadini di Rovolon possono beneficiare del servizio di raccolta degli indumenti, scarpe e accessori usati gestito direttamente da Humana People to People Italia. La collaborazione tra il Comune e l’organizzazione umanitaria porterà importanti benefici ambientali e sociali, oltre a un risparmio per le tasche dei cittadini.

Come e dove

Sono tre i contenitori gialli con il logo Humana posizionati a Rovolon: in via San Giorgio c/o piazza degli Alpini, in via Dante Alighieri nella frazione Carbonara e in via Ponte Valli nella frazione Bastia. É possibile donare capi d’abbigliamento, scarpe, borse, accessori o biancheria per la casa. Inoltre, è importante riporre il tutto in sacchetti ben chiusi, al fine di proteggere al meglio il contenuto.

Beneficenza

La raccolta abiti gestita da Humana consente importanti vantaggi sociali, ambientali ed economici. Benefici sociali perchè grazie alla loro valorizzazione, gli indumenti donati permettono di sostenere progetti di sviluppo nel Sud del mondo e, sempre di più, azioni sociali e di sensibilizzazione in Italia. Nel 2017 Humana Italia ha sostenuto 41 progetti in India, Mozambico, Malawi, Zimbabwe, Angola, Repubblica Democratica del Congo, Namibia e Zambia, per un totale di 1,5 milioni di euro.

Ambiente

Benefici ambientali perchè gli abiti donati a Humana non finiscono in discarica, con un impatto positivo sull’ambiente: per ogni chilo di vestiti è possibile evitare l’emissione di 3,6 chili di anidride carbonica, risparmiare 6mila litri di acqua ed evitare l’utilizzo di 0,2 chili di pesticidi e di 0,3 chili di fertilizzanti.

Benefici economici

Il vantaggio economico è rappresentato dalla gratuità del servizio garantito da Humana e dalla riduzione nei costi di smaltimento rifiuti che il Comune, e quindi i cittadini, avrebbero dovuto sostenere qualora gli abiti fossero stati destinati alla discarica.