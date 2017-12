Padova-Renate: la Tribuna Fattori raccoglie materiale per i pazienti di Pediatria

Per il terzo anno consecutivo la Tribuna Fattori organizza la raccolta del materiale per i piccoli pazienti dell’ospedale Pediatrico di Padova. In occasione della partita di campionato dei biancoscudati venerdì all’Euganeo contro il Renate, gli ultras porteranno avanti di nuovo la gara di solidarietà che sotto le festività natalizie è diventata ormai una consuetudine.

L’INIZIATIVA

“Venerdi 22 I ragazzi della Tribuna Fattori in collaborazione con l’Associazione Sportiva Vecchio Appiani replicano l’evento benefico- si legge sulla pagina Facebook -Prima della partita contro il Renate con inizio alle ore 18.30 si organizza la raccolta di materiale per l’ospedale pediatrico di Padova. Per chi volesse aiutarci, la raccolta sarà effettuata presso la zona biglietterie sud dalle ore 16.30 fino alle ore 22.30. Anche la società e giocatori del Calcio Padova presenzieranno a fine gara all’iniziativa e si tratteranno con i tifosi per gli auguri. Vi ricordiamo che non si raccolgono somme in denaro ma solo materiale didattico per la scuola o giocattoli nuovi (non usati in quanto i bambini ricoverati sono cagionevoli e il materiale usato potrebbe essere pericoloso e contaminato per le loro patologie). Ricordiamo inoltre che presso la struttura ospedaliera sono presenti bambini di età infantile, delle elementari e delle medie pertanto potranno essere utili tutti i tipi di quaderni, carta, penne, gomme e colori. Vi chiediamo se riuscite a consegnare il materiale all’interno di scatoloni per agevolare le operazioni di raccolta (anche gli scatoloni vuoti saranno utili). Condividi per riuscire a raggiungere anche questo anno un ottimo risultato per i bambini che in gran parte dovranno passare le festività all’osedale. Un piccolo sforzo per un grande aiuto. Ti aspettiamo”