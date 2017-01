Raccolta di coperte e beni primari per i senzatetto al Circolo Reset di Padova

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Nell'ultima settimana il Paese è stato investito da un'ondata di freddo che ha causato la morte di alcuni senzatetto e ha costretto gli altri a condizioni di vita estreme.

A fronte della recente emergenza, la Rete degli Studenti Medi di Padova e Studenti Per - Unione degli Universitari ha deciso di mobilitarsi organizzando, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, una raccolta di coperte e beni di prima necessità in favore di chi, nella città di Padova, si trova in condizione di dover vivere per strada.

"Donare una coperta o acquistare un prodotto per l'igiene personale è un gesto piccolo, ma per una persona che passa le notti all'aperto con cinque gradi sotto zero è un passo verso una vita più dignitosa", dichiara Enrico Mazzo, coordinatore di Studenti Per - Udu Padova.

"Perciò vogliamo lanciare un appello a tutti i padovani - continua Marina Rampin, coordinatrice della Rete degli Studenti Medi di Padova - singoli cittadini o associazioni di volontariato e non, a donare una coperta o anche solo un abito pesante a chi ne ha una urgente necessità".

Si richiede, a tutti coloro che hanno intenzione di mobilitarsi, di contribuire a diffondere questo appello per sensibilizzare il maggior numero di persone sul territorio portando un aiuto concreto.

Il circolo Reset in via Loredan resterà aperto da venerdì 20 a venerdì 27 gennaio, dalle ore 9 alle ore 20, mettendolo a disposizione come punto di raccolta materiali.

Alla fine della settimana, tutto il ricavato verrà distribuito, grazie all'aiuto della Croce Rossa Italiana, ai senzatetto di Padova e provincia.

"Assieme alla Croce Rossa abbiamo già iniziato una raccolta di coperte e beni di prima necessità a Venezia. Nelle prossime settimane verranno attivati nuovi punti di raccolta in altre città del Veneto" conclude Rachele Scarpa, coordinatrice regionale della Rete degli Studenti Medi Veneto.