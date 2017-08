Raccolta fondi, il Camposampierese dona 11mila euro ai terremotati di Appignano del Tronto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Conclusa la raccolta fondi per i comuni colpiti dal sisma dello scorso agosto 2016 del Marchigiano e territori limitrofi promossa dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese.

APPIGNANO DEL TRONTO. Il comune scelto per la donazione è Appignano del Tronto, piccolo centro di circa 1.800 abitanti che ha subito gravi danni al patrimonio artistico, pubblico e privato. In particolare, racconta il primo cittadino Sara Moreschini, il terremoto ha lasciato dietro di sé oltre alle macerie, anche un senso persistente di paura ed insicurezza soprattutto nella fascia di popolazione più debole ed indifesa, gli anziani.

11 MILA EURO. Per questo l'amministrazione ha stabilito che gli 11mila euro donati dal Camposampierese verranno utilizzati per un intervento importante del Centro Anziani, divenuto in questi mesi di scosse continue - lo sciame sismico si è protratto nel gennaio 2017- punto di riferimento e di ricovero per molti di loro. Un sentito ringraziamento ai cittadini che hanno contribuito alla raccolta.