Black Friday: cambia l'orario di raccolta rifiuti nella zona arancio, tutte le info

Venerdì 29 novembre, in occasione del Black Friday, la shopping night che coinvolgerà il centro città, per tutte le utenze della zona arancio cambierà l’orario di raccolta rifiuti serale. Per agevolare la buona riuscita dell’evento, l’esposizione dei rifiuti che normalmente avviene nella fascia oraria 19-20, sarà anticipata e si svolgerà tra le ore 17-18. Ciò significa che tutte le utenze domestiche, i negozi, gli uffici, i bar e i ristoranti del centro storico saranno chiamati a esporre i sacchetti di platica/lattine e del secco non riciclabile e a depositare i cartoni (presso le aree SRC) dalle ore 17 alle ore 18. Inoltre, per i bar della zona, verrà anticipata anche la raccolta del rifiuto umido organico, da esporre nel medesimo orario indicato.

L’informazione alle utenze coinvolte

Per assicurare alle utenze coinvolte la più ampia informazione possibile sul cambio di orario della raccolta per quel giorno, a partire da oggi e per i giorni successivi, nella zona sarà avviata la distribuzione di volantini informativi.