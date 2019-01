Radon nella scuola: in centinaia di bambini con i loro genitori circondano il municipio di Monselice

Hanno "circondato", circa un centinaio di bambini accompagnati dai loro genitroi, la sede del Municipio di Monselice per chiedere che venga rispettato il principio di precauzione in ambito sanitario. La protesta nasce dalle rilevazioni di Radon fatte nella scuola primaria Giorgio Cini di Monselice che nei giorni scorsi hanno superato la soglia di attenzione.

Radon

Il Radon è un gas naturale potenzialmente tossico se raggiunge concentrazioni molto alte, è presente nella scuola ormai da anni. Era stato predisposto dall'Arpav un piano di bonifica che però on è mai stato compiuto. Nei giorni scorsi la protesta della dirigente scolastica dell'istituto comprensivo "Zanellato", di cui la Cini fa parte, era arrivata anche in Prefettura e chiedeva il trasferimento immediato di bambini e personale scolastico «che non possono essere oggetto di sperimentazioni», scriveva la dirigente. Oggi i genitori di Monselice, preoccupati per la salute dei propri figli, hanno protestato davanti al comune insieme ai bambini. Presenti oltre un centinaio di persone.