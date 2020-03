Ragazza a terra in strada nel cuore della notte: poco prima era già stata al pronto soccorso

Un corpo a terra, alle 2 del mattino, lungo una via San Francesco deserta.

Il ritrovamento

Così è stata trovata una ragazza di 19 anni di origine moldava, segnalata da un passante che ha subito dato l'allarme. Una pattuglia della Squadra volante si è precipitata sul posto, all'altezza dell'incrocio con via Cesarotti poco prima di Pontecorvo. Gli agenti nel frattempo avevano anche richiesto l'intervento di un'ambulanza giunta dal vicino ospedale, che ha recuperato la giovane trasferendola al pronto soccorso.

Una notte piena di dubbi

Si è così scoperto che la 19enne vi stava entrando per la seconda volta in poche ore. Un'ora e mezzo prima infatti era stata recuperata lungo via Beato Pellegrino dove era caduta mentre pedalava in sella a una bicicletta. Le sue condizioni non erano risultate preoccupanti, tanto che era stata dimessa e pareva in buona salute. Poco dopo invece il nuovo allarme e il conseguente rientro in nosocomio per ulteriori accertamenti. La ragazza non presenterebbe alcun segno di violenza e per approfondire le circostanze della vicenda procede ora la polizia locale.