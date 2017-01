Ragazzi e cellulare, una guida per i genitori degli under 18 sul bollettino parrocchiale

Destinatari, i genitori che abbiano ragazzi tra i 10 e i 18 anni e, indirettamente, loro, i "millenials" che sui telefonini sanno "smanettare" già meglio dei loro "vecchi". È il decalogo stilato dal parroco di Mandriola, don Franco Scarmoncin, sul suo bollettino settimanale rivolto ai fedeli, sulla scia dei recenti casi balzati agli onori della cronaca di giovanissimi vittime di cyberbullismo.

Una sorta di guida che illustra, per punti, utili consigli e modi di porsi pronti all'uso per i genitori alle prese con la smania dei figli nell'accedere al mondo dei cellulari e a tutte le insidie che vi ruotano attorno.

1° regola: Tu, caro figliolo, non possiedi un cellulare; tu lo usi, perché il cellulare è mio (genitore) e io ti concedo l’uso.

Nel caso lo usassi male, ti sarà ritirato.

2° Il cellulare è un’arma; nelle mani sbagliate puoi uccidere o puoi restare ferito gravemente o ucciso.

3° Il cellulare è una grande, unica, insostituibile opportunità e vantaggio. Usalo bene e avrai una possibilità in più: puoi dimostrare di essere un ragazzo intelligente o vuoto e stupido.

4° regola: Se usi una password, quella password la dirai anche a me (genitore)... e non invocare la “privacy” ; alla tua età per un genitore non c’è “privacy” che tenga da parte dei figli ancora immaturi. I genitori devono vegliare sulle “cazzate” dei figli e su quelle di altri fatte a loro: per salvarli da se stessi o da altri male-intenzionati.

5° regola: Le foto che ti arrivano sul cellulare sono per te, non per i tuoi amici, neppure se sono intimi. Se una ragazzina o un tuo amico ti invia una foto “osè”: informa quel tuo amico e ragazzina che potrebbe trovare qualcuno meno riservato di te e potrebbe farne un uso improprio di quelle foto, diventando oggetto di risate e scherzi per il resto della vita. Qualcuno si è tolto la vita per una foto sbagliata inviata a un amico intimo, ma stupido.

6° regola: Non usare il cellulare per offendere o prendere in giro qualcuno, per nessun motivo e non assecondare nessuno che lo fa con altri.

7° il cellulare serve anche per comunicare emozioni, pensieri, affetti, momenti di vita e incontri...

8° Tieni presente che niente di quanto scrivi resta solo nel tuo cellulare... una copia dei tuoi messaggi e di foto è registrata in qualche Ufficio Giudiziario, in Questura e nei Tribunali di tutta Italia... all’occorrenza sarà ricuperata e pubblicata.

9° regola: A scuola non devi usare il cellulare, né a casa mentre sei a tavola, né quando studi.

10° regola: le cariche te le paghi con i tuoi risparmi.