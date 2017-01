Ragazzino "effeminato per colpa della madre" affidato a una comunità: "Discriminazione"

Un 13enne dagli atteggiamenti "effeminati", già al centro di un processo in cui la madre ha denunciato il padre per abusi sessuali sul ragazzino (conclusosi con l'assoluzione per insufficienza di prove, contro cui la Procura ricorre in appello), e ora affidato dal Tribunale dei minori di Venezia a una comunità, in quanto entrambi i genitori sono stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale. Il caso, denunciato dall'avvocato della donna attraverso il Mattino di Padova, viene descritto dal legale come una "discriminazione" che rischia di portare a conseguenze peggiori per il giovane.

"FIGURE DI RIFERIMENTO SOLO FEMMINILI". Il ragazzino avrebbe bisogno di un "percorso di revisione", in una comunità lontano da casa in quanto, secondo una relazione dei servizi sociali, i suoi atteggiamenti effeminati sarebbero addebitabili alla madre e alle sorelle, essendo le sue uniche figure di riferimento. La donna, inoltre, sempre dalla ricostruzione fornita dal Mattino di Padova, da una precedente relazione dei servizi sociali era stata ritenuta responsabile del "comportamento oppositivo" del 13enne nei confronti del padre, che non vuole più incontrare. Relazione da cui era già scaturito un primo provvedimento di allontamento del Tribunale per i minori in una comunità diurna dalle 7 alle 19. È in questa comunità che il "disturbo di personalità" del giovane diventa poi oggetto per la seconda segnalazione e decreto del tribunale di decadenza dalla responsabilità genitoriale, impugnato dal legale della madre, che promette battaglia.