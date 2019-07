Cade dalle scale e finisce contro una porta a vetri: muore a vent'anni con l'aorta recisa

Dramma nella serata di sabato a Bagnoli di Sopra nella Bassa Padovana dove un ragazzo di vent'anni è rimasto vittima di un gravissimo incidente domestico.

La ricostruzione

Stando alla ricostruzione fornita dai carabinieri della compagnia di Abano Terme, Miftah El Hassan, marocchino che viveva in via Garibaldi, è scivolato mentre stava scendendo le scale. Cadendo, si è schiantato contro una porta a vetri che è andata in frantumi. Una scheggia acuminata gli ha procurato una profonda ferita alla gamba che gli ha reciso il muscolo e ha colpito l'aorta femorale. Subito allertato il Suem, un'autoambulanza ha raggiunto l'abitazione trasportando il giovane in pronto soccorso a Schiavonia. I tentativi dei medici di salvargli la vita sono stati inutili: troppo il sangue perso. I militari della locale stazione hanno verificato tutta la dinamica del tragico incidente, escludendo il coinvolgimento di terze persone.