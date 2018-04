Andrea Ragona, BusItalia Veneto: "Il tram tornato a pieno regime, bene anche le novità del servizio bus"

La giornata di martedì 4 aprile è stata, di fatto, il primo giorno in cui si andavano a testare le novità per quanto riguarda alcuni percorsi dei bus, le nuove linee. Allo stesso tempo anche il momento per verificare se davvero anche il servizio del tram, che per qualche giorno ha dovuto servirsi dei bus sostituvi, fosse davvero tornato a funzionare come previsto.

Il tram a pieno regime

E' Andrea Ragona, presidente BusItalia Veneto a renderci conto di come è andata questa giornata.: "Il servizio del tram - spiega Ragona - è tornato a pieno regime. Il mezzo in manutenzione è tornato operativo e quindi non c'è più bisogno dell'autobus sostitutivo. Oggi è stato anche il giorno del ritorno a scuola dopo il ponte pasquale, una giornata con la pioggia, quindi è stato un test significativo. Tutto è andato bene".

I bus

Detto del tram, com'è andata invece con le modifiche e i nuovi percorsi per alcuni autobus? "Su una corsa c'è stato qualche minuto di ritardo sul 10, ma nulla di particolarmente rilevante. Abbiamo poi rilevato che una corsa del 5 era piena, quindi domani faremo una ulteriore verifica. Se constatiamo che non è stato un caso metteremo anche un altro mezzo subito dopo.