Raid vandalico su una quindicina di automobili parcheggiate: danni per centinaia di euro

Macchine rotte durante un raid vandalico che ha colpito una quindicina di veicoli nella notte tra sabato e domenica. Brutta sorpresa per i residenti delle vie adiacenti all’Ansa Borgomagno, via Menini e via Tunisi, che si sono ritrovati le vetture danneggiate.

Il raid

“Nella notte alcuni vandali hanno preso di mira le auto parcheggiate, una quindicina in tutto, causando danni per centinaia di euro ai residenti. Sono stati rotti a tappeto fanali e specchietti”, spiegano i cittadini del comitato Ansa Borgomagno. Sull’asfalto ci sarebbero state anche macchie di sangue. La situazione di degrado nell’area è abbastanza consolidata, soprattutto in corrispondenza di alcuni locali che restano aperti fino a tarda notte.