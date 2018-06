Strattoni e minacce di morte: rapinatore arrestato grazie al coraggio della commessa

Lo hanno intercettato dopo due settimane di ricerche serrate, grazie al confronto tra le immagini delle telecamere e le testimonianze delle vittime. Così è finito in manette l'autore della rapina alla Paltana.

L'aggressione

L'episodio risale alla sera del 28 maggio scorso, quando all'orario di chiusura del negozio di articoli per la casa un uomo ha gettato nel panico le due cassiere impegnate a chiudere i locali. Erano le 19.30 quando un individuo è entrato e ha intimato alla dipendente addetta alla cassa di consegnarle i contanti: l'ha afferrata per il bavero della divisa e strattonata, minacciandola di morte. Atterrita la collega, che nulla ha potuto fare in quei brevi istanti se non concentrarsi sulla targa dell'auto parcheggiata davanti all'ingresso, da cui era sceso poco prima il rapinatore.

Le indagini

Una manciata di secondi e l'uomo aveva intascato i 170 euro di fondo cassa, scappando precipitosamente e lasciando le due donne terrorizzate. Arrivati in via Armistizio, gli agenti della questura hanno raccolto i racconti delle dipendenti e avviato le ricerche in zona per rintracciare la macchina. Del veicolo nessuna traccia, quindi i riscontri si sono concentrati sui filmati del sistema di videosorveglianza interno e delle telecamere in strada. Fondamentale il numero di targa annotato da una delle cassiere, che ha permesso agli investigatori di identificare un padovano. L'uomo, con una lunga sfilza di precedenti, è stato raggiunto nella sua abitazione e arrestato per rapina.