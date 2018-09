Rapinata in piazza da due ragazze: paura in centro storico nella serata degli universitari

Due ragazze mescolate alla folla dei giovani accorsi in centro per il mercoledì universitario e una rapina nel cuore della città. A due giorni di distanza la vittima ha permesso di rintracciare le sue assalitrici.

L'aggressione

A dover rispondere di rapina in concorso sono due giovani donne, già note alla giustizia per altri episodi simili. 25 anni una, di origini siciliane ma residente a Padova, 26 anni l'altra, di nazionalità croata. Mercoledì sera hanno aspettato la mezzanotte e sono arrivate in piazza dei Signori, cuore della movida universitaria e frequentatissima per la pausa di metà settimana.

Le ricerche

Hanno avvicinato una studentessa 22enne, strappandole la borsa. La ragazza ha provato a reagire e per tutta risposta è stata coperta di sberle dalle altre due che sono poi scappate. Anche se nella borsetta non c'erano oggetti di valore ma solo i documenti, la derubata ha fatto denuncia ai carabinieri raccontando nei dettagli l'aggressione. Grazie alla testimonianza e alle immagini delle telecamere nei dintorni della piazza, i militari le hanno individuate e denunciate. La vittima si è fatta medicare e nel giro di qualche giorno sarà completamente ristabilita.