Preso uno dei rapinatori del centro: l'aggressione a bottigliate per un debito

Ha colpito un uomo con un coccio di bottiglia, lasciandolo sanguinante sotto i portici e rubandogli lo zaino. Tutto per un debito di droga. È un 20enne tunisino uno dei responsabili della violenta rapina nella notte tra venerdì e sabato.

I soccorsi

Alle 4 di notte del 22 settembre le telecamere di via San Francesco riprendono tre uomini che scappano. Poco lontano ce n'è un quarto: a terra, sanguinante. Sul posto arriva un'ambulanza che lo porta all'ospedale per medicare una ferita da taglio, mentre i carabinieri sono sulla scena per capire cosa ci sia all'origine dell'aggressione.

Identificato

Debiti di droga, emerge dalle indagini serrate condotte con il fondamentale aiuto delle immagini registrate dalle telecamere pubbliche e private disseminate lungo la via. Guardando i frame gli inquirenti hanno riconosciuto un giovane straniero già noto alle forze dell'ordine e la vittima ha confermato: è lui. Il 20enne tunisino è stato denunciato per rapina in concorso, ma non era solo e ora si cerca di risalire all'identità dei due complici.

Il movente

Avrebbero agito per un debito mai saldato dal 28enne connazionale rimasto ferito. Sapendo che quel sabato notte l'uomo era in via San Francesco, lo hanno raggiunto e colpito con una bottiglia rotta, rubandogli uno zaino dove teneva il cellulare, un cambio di vestiti e 300 euro in contanti.

L'arresto

Oltre alla denuncia, il 20enne è risultato espulso dall'Italia lo scorso novembre da parte del prefetto di Padova. Essendo rientrato nel paese prima dei cinque anni previsti dal decreto, è stato arrestato e chiuso nelle camere di sicurezza in attesa dell'udienza di convalida, in programma la mattina del 25 settembre.