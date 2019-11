Ragazzino rapinato e scaraventato a terra al ritorno da scuola

Spiacevole disavventura per un ragazzino di Albignasego, i cui genitori hanno sporto denuncia dopo un grave episodio che lo avrebbe visto vittima nel primo pomeriggio di giovedì.

L'aggressione

Il giovane, di 14 anni, a quanto raccontato agli inquirenti stava rincasando dopo la scuola. Sarebbe sceso da un mezzo pubblico nel quartiere Madriola e avrebbe proseguito a piedi. In strada però si sarebbe trovato in balia di due uomini incappucciati che, strattonandolo, lo avrebbero spinto a terra rubandogli il portafoglio e scappando. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri mentre qualche ora dopo il ragazzino con la madre ha sporto querela in caserma. Ora è caccia ai banditi, portata avanti senza escludere alcuna pista e facendo affidamento anche sulle telecamere della zona, oltre che su eventuali testimoni.