Rapinatori in azione in discoteca: deruba e picchia una ragazza, è caccia al complice

Torna la paura nelle discoteche. Dopo i tragici fatti di Corinaldo e l'ondata di polemiche sulla sicurezza nei luoghi di aggregazione e divertimento, in provincia è stato arrestato un rapinatore che derubava i clienti di un night club.

Puntava le sue prede

Approfittava della calca e della semi oscurità per entrare in azione: con l'aiuto di un complice avvicinava le vittime e strappava loro le collane, disperdendosi poi nella folla. Teatro dei furti è il Mag Showroom 192, nota discoteca di Noventa Padovana meta ogni weekend di tanti giovani in cerca di divertimento. Sabato notte tra loro c'è anche una 37enne originaria della Moldavia. É quasi l'alba quando la donna, in pista, sente uno strattone al collo. Si volta e cerca di bloccare un giovane, che in tutta risposta le rifila due ceffoni e scappa, mollando il bottino.

Manette ai polsi

La vittima corre ad avvisare i bodyguard, che riescono a trovarlo e fermarlo in attesa dell'arrivo dei carabinieri. Nel frattempo la moldava si fa visitare al pronto soccorso, dove le refertano un paio di lividi che guariranno in tre giorni. Alle 5, poco dopo la chiusura, la pattuglia arriva in via Noventana e preleva il ladro, identificato nel 25enne genovese Ibrahim Gamal Mohamed Alberto. Per aver picchiato la donna l'accusa viene modificata in rapina, che gli costa l'arresto immediato. Si scopre che la straniera non è l'unica vittima del giovane, che quella notte ha derubato anche due ventenni veneziani.

Le indagini

Viste le prove schiaccianti il ligure è stato trasferito al Due Palazzi in attesa della direttissima, mentre le indagini si concentrano sul complice, che è riuscito a fuggire: gli inquirenti confidano che i tanti testimoni e le telecamere del locale possano aiutare a incastrarlo. Chiunque avesse informazioni o fosse rimasto vittima della coppia di criminali è invitato a rivolgersi ai carabinieri.