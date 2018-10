Da ladruncolo a rapinatore, in manette dopo l'aggressione alla commessa per scappare

Pur di riuscire ad allontanarsi con il bottino non ha esitato a malmenare una cassiera, che insieme agli altri testimoni ha fornito i dettagli per incastrarlo.

L'aggressione

Erano le 16 di mercoledì quando un 47enne di Mirano è entrato all'Iperstore di San Martino di Lupari. Dopo un giro per il negozio si è avviato verso le casse per guadagnare l'uscita ma una delle cassiere ha notato qualcosa di strano. Lo ha fermato, smascherandolo, e l'uomo si è sentito in trappola. Addosso aveva generi alimentari e altri prodotti per un valore di 40 euro e per scappare all'esterno ha strattonato la dipendente che nel frattempo ha cercato di trattenerlo.

L'arresto

Dopo averla colpita è fuggito, ma l'arrivo dei carabinieri chiamati dal personale del negozio lo ha bloccato. La reazione violenta ha trasformato un semplice furto in rapina, che gli è costata l'arresto in flagranza. La donna è stata medicata e si riprenderà nel giro di tre giorni, tutta la merce rubata è invece stata riconsegnata al grande magazzino.