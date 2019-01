Rapinano una donna e bruciano l'auto usata per scappare: è caccia ai banditi dell'Audi

Una donna, rapinata in serata, ha lanciato l'allarme facendo scattare le ricerche dell'auto dei banditi, poi trovata bruciata.

L'allarme

La segnalazione è arrivata al centralino della questura alle 20.45 di martedì. Dall'altro capo del telefono c'era una giovane cinese, impiegata al Centro Ingrosso Cina, che ha raccontato di essere appena stata vittima di una rapina in viale dell'Industria. Gli agenti l'hanno raggiunta, scoprendo che poco prima era stata avvicinata da due uomini a bordo di un'Audi. le hanno strappato la borsetta e sono fuggiti. Grazie alla descrizione dell'auto i poliziotti si sono messi alla ricerca dei fuggiaschi.

Il ritrovamento

Qualche ora dopo è arrivata la svolta. All'altro capo della città, dietro al Gran Teatro Geox di corso Australia, il veicolo è stato trovato parzialmente bruciato. Degli occupanti e della borsa rubata nessuna traccia. Le indagini hanno permesso di scoprire che l'Audi risulta intestata a un pregiudicato italiano e gli inquirenti sono al lavoro per dirimere i numerosi punti oscuri della vicenda. Da capire chi e per quale motivo fosse a bordo del mezzo, se la vittima orientale sia stata un bersaglio casuale e se l'auto possa essere stata usata per compiere altri crimini. Nelle ultime settimane altri due veicoli rubati sono stati trovati, uno inabissato in canale e l'altro dato alle fiamme, probabilmente per coprire le prove di atti criminali.