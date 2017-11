Torreglia, due banditi entrano in banca brandendo una lama e portano via i soldi

Hanno preso d'assalto la banca brandendo una piccola lama. Poi, minacciando il personale, si sono fatti consegnare decine di migliaia di euro e sono fuggiti con il bottino. La rapina è stata portata a termine da due malviventi lunedì, alle 15.30 circa, nell'Istituto bancario Antonveneta in via San Daniele a Torreglia.

LE RICERCHE.

Immediate ed accurate ricerche hanno permesso ai carabinieri di bloccare due sospetti che sono attualmente trattenuti in caserma per ulteriori accertamenti.