Rapina al distributore, è caccia al bandito: blocca la benzinaia e scappa con 25mila euro

Notizia in aggiornamento

Colpo grosso ai danni di una pompa di benzina in via del Plebiscito, dove una donna è stata rapinata da un bandito scappato a bordo di un'auto.

La rapina

É caccia all'uomo che lunedì mattina ha aggredito e rapinato una benzinaia all'esterno di un distributore. Sulle sue tracce gli agenti della questura, intervenuti dopo la chiamata della vittima di cui hanno raccolto la testimonianza. Dopo essere arrivata di buon mattino sul posto di lavoro, la donna ha raccolto i circa 25mila euro di incasso, li ha riposti in una valigetta ed è salita in auto per andare a depositarli in banca. Prima di partire è stata affiancata da un altro veicolo che l'ha bloccata. Ne è sceso un uomo che le ha aperto lo sportello, l'ha strattonata e le ha rubato la borsa. Inutile ogni tentativo di fermarlo: il bandito le ha strappato il bottino e in pochi secondi è risalito in auto scappando a forte velocità.

Le indagini

Attonita, la donna ha chiesto aiuto. Sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica per i rilievi. Raccolta la descrizione fornita dalla vittima gli agenti si sono messi alla ricerca del veicolo del fuggitivo, che al momento non è ancora stato rintracciato. Tutte le piste investigative restano aperte ma non si esclude che il furto sia stato organizzato con cura, studiando le abitudini dei dipendenti e agendo a colpo sicuro al momento del ritiro dell'incasso del fine settimana.