Rubano una borsa contenente documenti e I-Pad: fermati e arrestati due ladri

Hanno derubato un connazionale di documenti e I-Pad ma sono stati scoperti e fermati.

LA RAPINA

A finire nei guai un 25enne e un 23enne di origine nigeriana: i due sono stati bloccati domenica mattina attorno alle 3 in via Piave a Cadoneghe dai carabinieri appena dopo il furto perpetrato ad un 37enne domiciliato a Pernumia. L'uomo, nel tentativo di riappropiarsi degli oggetti, è stato minacciato di morte. Dopo aver bloccato i due malviventi, i militari sono riusciti a recuperare solo la borsa senza I-Pad, in mano ad un complice che è riuscito a darsi alla fuga. In manette i colpevoli acciuffati.