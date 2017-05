Lo fanno bere e poi si offrono di portarlo a casa: picchiato, rapinato e lasciato per strada

Ha bevuto qualche bicchiere di troppo e così si è fidato di quei due conosciuti al bar e, quando loro gliel'hanno proposto, ha accettato di farsi dare un passaggio in auto fino a casa sua, a Massanzago. Purtroppo, quello che inizialmente era sembrato un atto di cortesia, si è rivelato in realtà un piano per approfittare dello stato alcolico dell'uomo, così da poterlo aggredire e rapinare con maggiore facilità.

PICCHIATO E RAPINATO. Lo sfortunato episodio risale a mercoledì sera. In un locale a Camposampiero, la vittima, un moldavo di 25 anni, ha conosciuto due coetanei, un romeno e un albanese. Il giovane era un po' alticcio. I due lo hanno picchiato e derubato del portafogli, contenente 200 euro in contanti, lasciandolo in mezzo alla strada nel cuore della notte. Erano circa le 4.

DENUNCIATI GLI AGGRESSORI. L'accaduto è stato denunciato ai carabinieri, che, qualche ora più tardi, sono risaliti ai responsabili dell'aggressione, residenti, rispettivamente, a Loreggia e a Trebaseleghe. Entrambi sono stati denunciati per rapina. Il moldavo ha fatto ricorso alle cure del pronto soccorso e i medici gli hanno dato una prognosi di 6 giorni.