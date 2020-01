Rapina in casa nella notte: imprenditore legato e minacciato col coltello, caccia alla banda

Attimi di terrore per un 52enne rapinato la notte tra giovedì e venerdì all'interno della sua abitazione di Saccolongo.

La rapina

L'assalto è scattato alle 4.30 del mattino quando l'uomo, titolare di un locale notturno di Abano Terme, a fine lavoro è rientrato nel suo appartamento di via Montecchia a Saccolongo, all'interno dell'omonimo residence. Appena ha aperto il portone si è trovato circondato da tre uomini col volto coperto da passamontagna. La banda lo ha spintonato, gli sono state immobilizzate le caviglie con del nastro adesivo e, sotto la minaccia di un coltello, si sono fatti consegnare circa tremila euro frutto dell'incasso della serata e un orologio. Uno dei banditi si è anche introdotto in casa dove dormiva una donna che, allarmata dal trambusto, si è barricata in una stanza chiamando il 112 e mettendo in fuga il commando.

Le indagini

Sul posto si sono precipitati in forze i carabinieri di Padova Principale, del Nucleo radiomobile e della caserma di Saccolongo. Accertato che la vittima non fosse rimasta ferita, ne è stata raccolta le testimonianza e sono state immediatamente avviate le indagini. Dalle prime informazioni utili pare che il gruppo, composto da almeno tre persone, potesse essere formato da individui di origine straniera.